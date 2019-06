Und wer macht die Sauerei nachher weg?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Sonntag hat Heidi Klum (46) ein Video auf ihrem Instagram-Account hochgeladen, das sie im Bett aufgenommen hat. Darauf ist im Zeitraffer zu sehen, wie sie ihren Verlobten Tom Kaulitz (29) verwöhnt, während er gemütlich im Bett liegen bleibt und etwas am Laptop erledigt.

Zum einen bringt Heidi ihrem Tom den Kaffee direkt ans Bett. Und nicht nur das: Sie führt ihm sogar die Tasse an den Mund, so dass er die Hände nicht mal vom Laptop nehmen muss. Dann stutzt sie ihm liebevoll und gekonnt den doch recht lang gewordenen Bart mit Schere und Kamm.

Wohin mit all den Härchen?

An der Stelle fragen wir uns: Wer macht all die kleinen Haare nachher weg, die auf Toms nackte Brust und bestimmt auch ins Bett gefallen sind? Womöglich die Hotelputzkraft – denn das Paar ist aktuell in Paris unterwegs.

Zum Schluss bleibt auch noch Zeit für ein paar Küsse. Bis Tom den Laptop weglegt. Dann endet das Video.

«Die Kaulitzes»?

Was bemerkenswert ist und zu spekulieren gibt: Heidi hat dem Beitrag eine Caption verpasst. «Sonntagmorgen bei den Kaulitezs», steht unter dem Video. Heißt das, dass Heidi und Tom bereits heimlich geheiratet haben?

Schon vor wenigen Wochen machten solche Vermutungen die Runde, nachdem die Model-Unternehmerin und Moderatorin auf einem Tokio-Hotel-Fanplakat mit Nachnamen Kaulitz unterschrieben hatte.

(L'essentiel/fim)