William und Kate haben Job zu vergeben

180 Kilometer entfernt vom Kensington-Palast liegt das acht Hektar große Sandringham House in der Grafschaft Norfolk, dem englischen Landsitz von Queen Elizabeth (95). Neben dem York Cottage befindet sich auch das Landhaus Anmer Hall auf dem Gelände, welches die Monarchin 2013 Prinz William (38) und seiner Frau, Herzogin Kate (39), zuwies. Und für dieses Anwesen aus dem 18. Jahrhundert sucht das Herzog-Paar nun einen Chef-Gärtner oder eine Chef-Gärtnerin.

In der Stellenanzeige auf der königlichen Website geben die Royals an, dass die Person «die Gärten auf höchstem Standard halten muss». Die Anforderungen für den Job beinhalten auch die Leitung eines kleinen Teams, die Zusammenarbeit mit Gartendesignerinnen und -designern, Kenntnisse in Gartenbau und erstklassige Pflanzenkunde. Nachweise dafür und ein Fahrausweis sind Bedingungen für die Einstellung. Außerdem wird erwartet, dass die Parkanlagen und Anmer Hall selbst Saison-fertig gemacht werden. Bedeutet: Zum Herbst die Rosen abdecken, im Winter die Pflanzen vor Frost schützen und im Frühling Samen säen. Hohe Ansprüche, aber bei einer Chefin, die selbst gerne im Grünen anpackt, nicht verwunderlich.

Viele Bäume, wenig Gehalt

In einer umfassenden Renovierung für umgerechnet fast zwei Millionen Euro wurde das dreistöckige Haus erneuert. In Zuge dessen sind auf und um das Gelände zahlreiche Bäume, Sträucher und Büsche gepflanzt worden, um die Privatsphäre der Familie zu schützen.

Ob bei dem Job auch eine Dienst-Wohnung inkludiert ist, steht nicht. Im Londonder Anwesen der Queen bekommt man zusätzlich zur Gartenarbeit normalerweise zum Job auch ein Dach über dem Kopf. Auch nicht vermerkt ist der Lohn, allerdings erhielt man in der Vergangenheit für eine vergleichbare Stelle meist einen Anfangslohn von zwischen 25.000 und 32.000 Euro pro Jahr.

(L'essentiel/Katrin Ofner)