Attila Hildmann hat sich in die Türkei abgesetzt

Der in der Coronakrise als Verschwörungstheoretiker aufgetretene Vegankoch Attila Hildmann hält sich laut Erkenntnissen der Berliner Generalstaatsanwaltschaft aktuell in der Türkei auf. Mit einer zeitnahen Vollstreckung des gegen ihn gerichteten Haftbefehls wegen Volksverhetzung, öffentlicher Aufforderung zu Straftaten und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sei «nicht zu rechnen», erklärte die Behörde am Donnerstag. Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte bereits im November vergangenen Jahres die Ermittlungen gegen Hildmann übernommen.

Der einstige TV-Küchenstar, der einst über eine Million seiner Bücher verkaufte, ist seit Ausbruch der Pandemie nicht nur besessen vom Gedanken, in einer Diktatur zu leben. Er ruft auch öffentlich zur Hinrichtung von Politikern auf, macht Aussagen wie «Hitler war gut für Deutschland», warnt vor dem «faschistisch-kommunistischen Corona-Regime», das mit «dreisten Lügen» das Land «kaputt» mache, oder diskutiert «Maßnahmen zum Staatsstreich» gegen die «Verschwörung der Freimaurer, Illuminati und Kommunisten».

Die Berliner Staatsanwaltschaft prüft derzeit mehr als 1000 Äußerungen Hildmanns auf allfällige Strafbarkeit. Im Juli vergangenen Jahres soll Hildmann außerdem den Grünen-Politiker Volker Beck bedroht haben. Wenn er «Reichskanzler wäre», solle für Beck die Todesstrafe «durch Eiertreten» eingeführt werden, sagte er laut Presseberichten.

(L'essentiel/AFP/her)