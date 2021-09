Désirée Nicks Sohn findet ihre Nacktfotos ikonisch

Am Sonntag zeigte sich Désirée Nick für «Bild» so, wie Gott sie schuf. Für die 65-Jährige hagelte es daraufhin Gratulationen, nicht zuletzt von Sohn Oscar, der in England studiert.

Der 24-Jährige zu «Bild»: «Ich ordne die Bilder meiner Mutter als absolut ikonisch ein. Sie macht jungen Frauen noch was vor. Mit 18 als Nacktmodell zu posieren ist nicht sonderlich spektakulär, mit 65 ist es eine Herausforderung und ein klares Zeichen gegen Altersdiskriminierung.»

Und weiter: «Schon Rubens hat im Barock den entblößten weiblichen Körper zelebriert. Da ist der Hinterschinken aber wesentlich größer als in der Zeitung. Vielleicht zeigt meine Mutter ja zum 70. alles. Es wäre Deutschland schon aus politischen Gründen zu wünschen.»

