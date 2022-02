Spice Girls vereinen sich zum Thronjubiläum der Queen 

Anfang Juni wird im britischen Königshaus eine große Party steigen: über mehrere Tage hinweg wird das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II (95) gefeiert. Erst vergangenen Sonntag gab das britische Königshaus bekannt, dass die Queen positiv auf Corona getestet wurde. Der Verlauf sei jedoch mild, deshalb ist anzunehmen, dass sie sich bis zu den Festlichkeiten im Frühling wieder erholt haben sollte.

Neben der Militärparade und einem Dankgottesdienst in der St. Paul’s Cathedral wird es im Buckingham Palast am 4. Juni ein Live-Konzert mit namhaften Acts geben. Das vollständige Line-Up wird erst noch bekannt gegeben. Fest steht, dass eine Reunion der Band Spice Girls geplant ist. Ob Victoria Beckham (47) mit von der Partie sein wird, steht noch offen. Die Reunion Tour im Jahr 2019 fand aufgrund ihrer Verpflichtungen im Modegeschäft jedenfalls ohne sie statt. Emma Bunton (46), Geri Horner (49), Mel B (46) und Mel C (48) standen zu viert auf der Bühne.

Victoria Beckham will bleiben

Diese Woche gab die Britin jedoch einen Hinweis, dass sich die Fans nun doch auf sie freuen dürften. Beckham soll nämlich Dokumente unterzeichnet haben, die ihren Wunsch, weiterhin ein aktiver Bestandteil der Band zu bleiben, untermauern. Diese soll sie beim Companies House eingereicht haben.

Gegenüber «The Sun» verrät eine Quelle: «Wenn sie die Band verlassen wollte und keine Lust mehr hätte, noch einmal aufzutreten, dann hätte sie letzte Woche als Regisseurin gekündigt». Die Bestätigungspapiere sollen Beckham noch ein weiteres Jahr als Regisseurin für die Band verpflichten. Damit beweist sie, immer noch ein aktives Mitglied von The Spice Girls sein zu wollen und gibt Hoffnung, dass die Reunion nun endlich vollzählig stattfindet.





