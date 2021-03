«Bauer sucht Frau»-​​Star wegen Frisur beschimpft

Sie ist fast nicht wiederzuerkennen: Iris Abel, bekannt aus «Bauer sucht Frau» und «Sommerhaus der Stars», sieht mit ihrer neuen weißblonden Kurzhaarfrisur ganz anders aus. «Das ist jetzt mehr oder weniger meine Naturfarbe», erklärt sie auf Instagram. Vorher habe sie ihre Haare immer gefärbt, denn der TV-Star hatte schon mit Mitte 20 ihre ersten grauen Haare. «Ich habe das jetzt aber rauswachsen lassen und meine Naturfarbe einfach leicht blondiert.»

Ihr Ehemann war von der Typveränderung überrascht, gibt sie zu: «Er muss sich noch daran gewöhnen – und ich ehrlich gesagt auch.» Ähnlich geht es ihren Fans. Auch die erkennen Iris kaum wieder. Leider stößt man hier auch auf einige böse Kommentare, darunter «Steht dir gar nicht», «Siehst aus wie eine Hexe» oder «Gott, siehst du scheiße aus.»

So reagiert Iris auf die Hasskommentare

Doch Iris lässt sich nicht unterkriegen. «Das sind meistens Leute, die ein langweiliges Leben führen. Die haben wahrscheinlich nichts zu tun und wollen eine Reaktion provozieren. Jedem, der mir was wünscht, wünsche ich das auch – und am besten dreifach», erklärt sie gegenüber RTL. Manchmal würde sie ihren Hatern ganz gern die Meinung sagen, «aber dann atme ich tief durch und lege das Handy wieder weg, weil es die Sache nicht wert ist. Aber wenn jemand Uwe angreift, verstehe ich keinen Spaß mehr. Das ist für mich ein rotes Tuch.»

Nicht nur optisch hat sich Iris verändert, auch beruflich hat sich bei ihr einiges getan: «Ich arbeite seit dem 1.1. an einer Uni in Norddeutschland und habe dort eine Vollzeitstelle in der medizinischen Fakultät. Ich übernehme administrative Tätigkeiten wie die Raumplanung und verwalte Lehraufträge», verrät sie.

(L'essentiel/red)