Marc Wilmore stirbt mit 57 an Folgen von Corona

Marc Wilmore war jahrelang als Serienschreiber für «Die Simpsons» tätig, nun hat sein Bruder, Comedian Larry Wilmore, die traurige Nachricht bestätigt: Der Amerikaner ist mit 57 Jahren an Covid-19 gestorben.

Marc Wilmore soll, bevor er sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, bereits mit anderen gesundheitlichen Problemen gekämpft haben, wie Larry Wilmore am Montagmorgen in einem emotionalen Post schreibt: «(…)Er hatte schon viele Jahre Schmerzen. Mein Bruder war der netteste, sanfteste und lustigste Löwe von einem Engel. Ich liebe dich, kleiner Bruder.»

My sweet sweet brother, Marc Edward Wilmore, passed away last night while battling COVID and other conditions that have had him in pain for many years. My brother was the kindest, gentlest, funniest, lion of an angel I’ve ever known. I love you little brother. pic.twitter.com/Zhcg1U4Evr