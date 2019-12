Freunde filmten Rapper nur Stunden vor dem Tod

Nachdem Jared Anthony Higgins, so der bürgerliche Name von Juice Wrld, am Flughafen von Chicago ankam, begann er aus dem Mund zu bluten und verstarb nur kurze Zeit später. Zunächst war von einem Anfall die Rede, die Feuerwehr erklärte nachher, dass der 21-Jährige einen Herzinfarkt erlitten habe. Am Montag wurde eine Autopsie angeordnet, welche die genauen Umstände klären soll.

Nun machen Videoaufnahmen die Runde, die Higgins nur Stunden vor seinem Tod zeigen. Hochgeladen wurden sie von seinem DJ Akademiks. Er schreibt dazu, dass es dem Rapper die ganze Zeit über gut ging. Er hätte zu keinem Zeitpunkt gesundheitliche Beschwerden gehabt.

Rappte vom Tod mit 21 Jahren

Die Videos zeigen, wie sich der 21-Jährige im Privatjet einen Spaß erlaubte und einem Kollegen Streiche spielte. Er schlich sich an seinen schlafenden Freund an und schüttete ihm Wasser ins Gesicht. Auf Insta erklärte er, dass er seinen Geburtstag, den er am Montag zuvor hatte, eine ganze Woche lang feiern wolle.

Auch tragisch: Im Song «Legends» singt er darüber, dass es keinen «Club 27» mehr gebe, weil alle bereits mit 21 sterben würden. Der Song wird aktuell von seinen Fans geteilt.

(L'essentiel)