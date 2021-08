Heidi Klums Venedig-​​Kleid spaltet die Fans

Ein schwarzer Body und darüber ein Hauch von einem Nichts: Heidi Klum überraschte bei der Alta-Moda-Show von Dolce & Gabbana in Venedig in einem durchaus freizügigen Kleid. Ganz so, wie wir die 48-jährige Model-Mama kennen. Doch ob das transparente Dolce & Gabbana-Kleid tatsächlich die richtige Wahl für den großen Laufsteg-Auftritt ihrer Tochter Leni war, darüber streiten derzeit ihre Fans.

«Geht sie zum Pool?»

Auf Social Media konkurriert derzeit ein Meer aus Komplimenten mit bissigen Kommentaren. Ein Fan fragt etwa: «Geht sie zum Pool?» Tatsächlich würden andere in dem Outfit vermutlich eher bei einer luxuriösen Pool-Party aufschlagen. Nicht aber Heidi Klum. Sie putzte sich mit dem hauchdünnen Kleidchen extra für die Show am Markusplatz heraus - oder versuchte es laut Kommentaren zumindest.

(L'essentiel/kiky)