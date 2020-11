Markus Krampe trennt sich auch von Laura

Jetzt ist auch Laura Müller ihren Manager los. Markus Krampe hat die Zusammenarbeit mit der 20-Jährigen beendet. Der Grund sind die bizarren Verschwörungstheorien, die ihr Ehemann Michael Wendler auf Instagram und Telegram verbreitet.

Zwar bezog Laura nie wirklich Stellung zu den Meinungen ihres Mannes, für Krampe ist ihre neutrale Haltung trotzdem ein Problem. «Die derzeitige Situation und das nicht beziehen einer klaren Position seitens Laura zu den Aussagen/ Postings von Michael Wendler, zwingen mich zu diesem Entschluss», schreibt der Ex-Manager auf seinem Instagram-Account. Zwar verstehe er, dass die Influencerin zu ihrem Mann halten wolle, für ihre Karriere sei das jedoch keine gute Entscheidung.

Krampe schreibt weiter: «Ich rechne ihr hoch an, dass sie in der jetzigen Zeit an der Seite ihres Ehemanns steht, jedoch hätte ich, und sicherlich auch viele andere, gehofft, dass sie sich klarer zu den Aussagen von Michael positioniert/distanziert.»

(L'essentiel/red)