Britneys Vater gibt an, sie «schützen» zu wollen

Fast ein Jahr lang kämpft Britney Spears (39) schon gegen die Vormundschaft ihres Vaters. Seit dem 14. Juli 2021 wird die Sängerin nun jedoch von Mathew Rosengart vertreten – und dieser scheint wesentlich mehr Druck auszuüben als ihr vorheriger Anwalt. Vor wenigen Tagen beantragte er etwa die Beschleunigung des Gerichtsprozesses zur Entfernung von Jamie Spears als Vormund. Doch: Der 69-Jährige weigert sich nach wie vor vehement, die Kontrolle über das Vermögen seiner Tochter abzugeben.

In einem neuen Schreiben, das Jamie und sein juristisches Team nur einen Tag nach Rosengarts Bitte beim zuständigen Gericht in Los Angeles, Kalifornien, einreichten, gibt dieser an, dass es «keinerlei Gründe» für einen Rücktritt gäbe. Und das, obwohl Britney, ihre persönliche Vormundin Jodi Montgomery sowie ihr ärztliches Personal immer wieder betont hatten, dass seine Vormundschaft der Sängerin psychisch schade.

Jamie schwärzt Montgomery an

«Herr Spears liebt seine Tochter. Gerade deswegen möchte er sie vor den Menschen schützen, die sie ausnutzen wollen», heißt es im Gerichtsdokument, das mehreren US-Medien vorliegt. Jamies Anwältin Vivian Lee Thoreen gibt darin an, dass Jamies Akte «nicht den geringsten Makel» aufweise und er sich immer «pflichtbewusst und gewissenhaft» um die Finanzen seiner Tochter gekümmert habe.

Außerdem holt Jamie zu einem Schlag gegen Montgomery aus, die sich seit 2019 um die persönlichen Angelegenheiten der Sängerin kümmert, während ihr Vater für ihre Finanzen und Liegenschaften verantwortlich ist. Er beschuldigt die Treuhänderin im Schreiben, seine Tochter vergangenen Monat während eines «verzweifelten» Anrufs als «psychisch krank» bezeichnet zu haben. Im Gespräch soll sie ihn «um sofortige Hilfe» gebeten und dabei vorgeschlagen haben, Britney notfallmäßig in eine psychiatrische Klinik einzuweisen.

Jamie sei der Grund für Britneys Probleme

Montgomery bestreitet die Vorwürfe jedoch. In einer Erklärung ihrer Anwältin Lauriann Wright bestätigt sie, dass ein telefonischer Austausch aus Sorge um Britneys Psyche und jüngstes Verhalten stattgefunden habe. Eine mögliche Einweisung der 39-Jährigen sei jedoch «zu keinem Zeitpunkt» Thema gewesen.

Gegenüber «Variety» ließ Wright verlauten: «Frau Montgomery kann auf diese Bedenken nicht näher eingehen, aber sie kann sagen, dass die Tatsache, dass Britneys Vater Jamie Spears weiterhin als ihr Vormund fungiert, anstatt einen neutralen, professionellen Treuhänder zu beauftragen, ernsthafte Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von Frau Spears hat.»

Am 23. Juni sprach Britney Spears das erste Mal selbst vor Gericht über ihre Vormundschaft. Damals hatte sie während ihrer telefonischen Anhörung einen emotionalen Ausbruch. Seither haben sich die Auseinandersetzungen zwischen den Beteiligten immer weiter zugespitzt und erlangten immer mehr Aufmerksamkeit von der Öffentlichkeit.



(L'essentiel/Saskia Sutter)