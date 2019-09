Starauflauf bei Ellie Gouldings Hochzeit

Es war DIE Traumhochzeit schlechthin: Sängerin Ellie Goulding und der Kunsthändler Caspar gaben sich vergangenen Samstag in der größten mittelalterlichen Kirche in England, York Minster Cathedral, das Ja-Wort. Die beiden sind seit zwei Jahren ein Paar.

Stargäste: Katy Perry, James Blunt & Prinzessin Beatrice

Über 300 Gäste kamen zur Trauung, darunter der britische Sänger James Blunt, Popstar Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom, die Cousinen von Prinz William und Prinz Harry, die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie mit ihrer Mutter Sarah sowie die Herzogin von York. Goudlings Ex Prinz Harry war nicht dabei.

Goulding erschien ganz in Weiß, in einem bodenlangen Designer-Kleid von Chloé, das in 650 Arbeitsstunden genäht worden war. Ihr Ehemann Caspar zeigte sich in einem Dreiteiler in einer Kombination aus Schwarz, Blau, Beige, Grau und Weiß.

Kosten: 1,3 Millionen Euro

Bei dieser Hochzeit wurden keine Kosten gescheut: Laut Daily Mail habe man insgesamt rund 1,3 Millionen Euro ausgegeben. Allein die Blumen sollen rund 22.000 Euro gekostet haben.

(L'essentiel/lm)