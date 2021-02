Billie Eilish zeigt in ihrer Doku ihren (Ex-​​)Boyfriend

Lange hat sich das Sad-Girl nicht zu seinem Liebesleben geäußert. Am Anfang des Films sagt die 19-Jährige darum auch gegenüber einer Journalistin, sie habe keinen festen Partner. Später kommt der Hammer: Billie hatte doch einen Freund! Der Junge, dessen Name im Film nicht erwähnt wird (sie nennt ihn nur «Q»), ist sogar in einer Szene zu sehen. Später trennen sich die beiden, Billie gibt am selben Tag ein Konzert und weint auf der Bühne. Ob er einige Songs von ihr inspiriert hat?

Und damit auch gleich, warum ihre Beine auf der Bühne immer wieder mit Kinesio-Tape abgeklebt sind. Das Tanzen war Billies größte Leidenschaft, bis zu zwölf Stunden pro Woche hat sie trainiert. Wegen eines Risses in der Wachstumsplatte ihrer Hüfte musste sie aufhören. Immer wieder hat sie mit verstauchten Knöcheln und Bänderrissen zu kämpfen. «Wenn etwas richtig oft kaputtgeht, bleibt es kaputt, auch wenn du es zusammenflickst», stellt sie in einem Gespräch mit ihrer Mum Maggie (61) klar.

Ein Highlight der Doku ist die Grammy-Verleihung 2020, bei der Billie fünf Trophäen eingeheimst hat. Nach der Show ruft ihr Idol Justin Bieber (26) an und gratuliert ihr von Herzen. Die beiden haben sich zuvor am Coachella-Festival getroffen und eine innige Umarmung ausgetauscht. «Ihr müsst Freunde werden!», meint ihr Bruder Finneas (23) am selben Abend im Hotelzimmer, nachdem sie eine rührende Nachricht von Biebs vorgelesen hat.

« Meine Mum hat mir beigebracht, wie man Songs schreibt »

Zu Beginn werden einige Videos der süßen Billie im Kleinkind-Alter eingespielt. «Meine Mum hat mir beigebracht, wie man Songs schreibt», erzählt sie im Voiceover, während ihr Kinder-Ich in ein Plastikmikrofon trällert. Ein Buch mit Babyfotos der heute 19-Jährigen erscheint im Mai 2021. Darüber hinaus kannst du Billie und ihren Bruder Finneas (23) zuhause beim Aufnehmen von Songs, aber auch beim Herumalbern beobachten – ein intimer Einblick in den kreativen Prozess der beiden.

Das Video zu «When the Party’s Over» hat die damals 17-jährige Billie ganz allein konzipiert, die Notizen zum Clip zeigt sie im Film. Mit ihrer Mutter als Stand-in nimmt sie die Skizze für das finale Video auf. Dabei ist sie bereits so präzise, dass der Regisseur ihren Erwartungen am Ende nicht gerecht wird. «Beim nächsten Video führe ich selbst Regie», sagt sie am Ende des Shoots seufzend – und hielt ihr Wort.

(L'essentiel/Saskia Sutter)