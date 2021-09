Wendler macht Geld mit «Verschwörer-​​Schrott»

Michael Wendler (49) hat sich seit Herbst vergangenen Jahres zwangsläufig mehrheitlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Was mit Kritik gegen die Corona-Maßnahmen der deutschen Regierung begann und schnell in die Verbreitung von Verschwörungstheorien überging, kostete den Schlagersänger das öffentliche Image: Sein letzter TV-Auftritt liegt lange zurück, der Instagram-Account des Wendlers wurde gesperrt.

Nur auf Telegram ist der Deutsche, der gemeinsam mit Ehefrau Laura Müller (21) im US-Bundesstaat Florida lebt, noch regelmäßig aktiv. Laut der «Bild»-Zeitung hat seine Gruppe auf dem Messenger-Dienst über 140.000 Mitglieder. In seinen Nachrichten an die Gruppe teilt Michael Wendler nicht nur seine Ansichten zu politischen und gesellschaftlichen Themen, sondern auch Produktempfehlungen.

Damit soll Wendler gutes Geld machen. Wie die «Bild» unter Berufung auf Dokumente einer US-Bank berichtet, hat der Musiker mit seinen regelmäßigen Empfehlungen seit Januar 157.400 Euro verdient.

Produkte von umstrittenem Verlag

Egal ob Notstromaggregat, Dörrautomat oder Entgiftungskur: Wendler teilt in seiner Telegram-Gruppe fleißig Weblinks zu Produkten des umstrittenen deutschen Kopp-Verlags, der von Expertinnen und Experten mit den «Neuen Rechten» in Verbindung gebracht wird. Für Bestellungen, die über die von Wendler geteilten Links getätigt werden, bekommt er jeweils eine Provision.

Bis zu 19.500 Euro hat der TV-Auswanderer mit dem von der «Bild» sogenannten «Verschwörer-Schrott» also bislang im Monat verdient. Eine stolze Summe – insbesondere wenn man bedenkt, dass Wendler mittlerweile wohl jegliche andere bezahlte Engagements verloren hat. Angesichts der hohen Schulden, die Wendler haben soll, machen die Einnahmen allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein aus.

Gläubiger warten auf ihr Geld

Laut Medienberichten belaufen sich die Schulden von Michael Wendler auf etwa eine Million Euro. Seine Gläubiger kämpfen schon lange dafür, dass sie ihr Geld zurückbekommen. Unter anderem Unternehmer Timo Berger, der die Kosten für die Hochzeit von Wendler und Laura in Las Vegas ausgelegt hat. Die vorgestreckten 32.000 Euro hat er noch immer nicht zurückbekommen. Zu Wendlers Telegram-Einnahmen sagt Berger gegenüber der «Bild»: «Es erschreckt mich immer wieder, wie skrupellos er ist, um Geld zu verdienen.»

Erst kürzlich wurde bekannt, dass eine von Wendlers Eigentumswohnungen in seiner Heimat Dinslaken zwangsversteigert werden soll. Der Grund: Weder er noch seine Mutter, die bis zu ihrem Tod im Februar 2021 in der Wohnung lebte, bezahlten die Nebenkosten. Der Erlös aus der Zwangsversteigerung soll diese Schulden begleichen, der Rest geht an die Gläubiger des 1-Millionen-Schuldenbergs.

(L'essentiel/Angela Hess)