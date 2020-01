Harry hat Angst um Meghans Leben

Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) ziehen eine weitere Klage gegen britische Medien in Erwägung. Gemäß TMZ.com hätten Anwälte der Sussexes am Dienstag eine Unterlassungsaufforderung an verschiedene Newsportale verschickt, nachdem diese Paparazzi-Bilder veröffentlicht hatten, die Meghan beim Spazieren mit Sohn Archie, ihren zwei Hunden und zwei Bodyguards zeigen.

Im Schreiben nehmen die Anwälte klaren Bezug auf den tragischen Tod von Harrys Mutter, Prinzessin Diana, die 1997 beim Versuch, vor Fotografen zu fliehen, ums Leben kam. Harry und Meghan hätten «ernsthafte Sicherheitsbedenken». Die Paparazzi würden unter anderem mit ihrem Fahrverhalten das Leben von Drittpersonen gefährden. Eine Klage ist gemäß TMZ.com wahrscheinlich – und hätte in Kanada auch die rechtliche Grundlage, durchzukommen.

Der Fall dürfte richtungsweisend werden für das Sussex-Paar. Nach dem Rücktritt von den repräsentativen Rollen als Royals sind Harry und Meghan bestrebt, in Kanada ein Leben mit mehr Privatsphäre zu führen. In ihrer neuen Heimat führt Herzogin Meghan derweil ihre karitative Arbeit weiter: Am Mittwoch wurden auf dem Sussex-Instagram neue Bilder veröffentlicht, die sie in einem Tierheim zeigen, das sie seit einem Jahr unterstützt. (22. Januar)

(L'essentiel)