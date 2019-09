Kollegah zieht sich zurück

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Deutschrapper Kollegah ist immer wieder für einen Skandal gut. So ist den meisten wohl noch die Echo-Verleihung des vergangenen Jahres in Erinnerung. Dabei bekam der Rapper mit seinem Kollegen Farid Bang den Hip-Hop-Preis für das Album «Jung, Brutal, Gutaussehend 3» verliehen. Aufgrund antisemitischer Vorwürfe wurde die Verleihung kurz danach abgeschafft. Denn auf dem Album der beiden finden sich Passagen wie «mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen» oder «mache wieder mal 'nen Holocaust, komm' an mit dem Molotow».

Und im Juni wurde in der Düsseldorfer Bar des Deutschrappers eine Razzia durchgeführt. Dabei wurden mehrere Kilogramm unversteuerter Tabak sichergestellt. Das gefiel Kollegah übrigens offenbar gar nicht. In einem Video des Youtubers Leon Lofahrradck wetterte er damals insbesondere über den Backstage-Bereich.

Kollegah beleidigt Kollegen

In den vergangenen Wochen geriet Kollegah schließlich immer wieder in Bedrängnis. So erschien ein Enthüllungsbericht von Vice und Buzzfeed über sein «Mentoring-Programm», bei dem er seine Fans abzocken soll. Kurz darauf verließen einige Schützlinge sein Label und eine Firma verklagte den Rapper auf 250.000 Euro Schadensersatz, da er online für ihr Produkt hätte werben sollen, stattdessen aber für eine andere Firma warb.

Nun tauchten auch Whatsapp-Sprachnachrichten auf, die Kollegah in keinem guten Licht dastehen lassen. Dabei beleidigt er Kollegen, wie beispielsweise KC Rebell, und ruft dazu auf, Capital Bra zu dissen, da er es nicht ausstehen könne, dass der Berliner immer wieder ganz oben in den Charts stehe.

«Es wird aufgeräumt»

Die ganzen Eklats prasselten nun gleichzeitig auf den Musiker ein, weshalb er nun offenbar die Reissleine zieht. Auf Instagram verkündete er, dass er sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen wolle.

Im Post berichtet Kollegah von «Verrat aus dem engsten Kreis». Er wolle sich nun um familiäre Angelegenheiten kümmern «und die anderen Baustellen». «Es wird aufgeräumt.» Wie lange seine Auszeit dauert, schreibt er nicht.

(L'essentiel/slo/vro)