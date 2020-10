Heidi spaziert mit Kindern und ihrem Tom durch Berlin

Weil der Dreh der 16. Staffel von «Germany’s Next Topmodel» Corona-bedingt hauptsächlich in Deutschland stattfinden wird, hat Heidi Klum (47) erstmals seit vielen Jahren ihre Wahlheimat Los Angeles verlassen. Gemeinsam mit ihren vier Kindern Leni (16), Henry (15), Johan (13), Lou (11), ihrer Mutter Erna und ihrem Ehemann Tom Kaulitz (31) ist die Deutsche am Dienstag mit dem Privatjet nach Berlin zurückgekehrt.

In den vergangenen Tagen ließ sich das Model dort immer wieder mal gemeinsam mit ihrer Familie in der Öffentlichkeit blicken. Auch Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz (31), der ebenfalls von den Staaten nach Deutschland gereist ist, um das «Durch den Monsun»-Revival seiner Band Tokio Hotel zu promoten, ist mit dabei.

Heidi hat Interesse an einem 1,3-Millionen-Loft

Am Samstag unternahmen die Klums samt Wolfshund Anton zudem eine Shoppingtour in Berlin. Tochter Leni, die sich auf Social Media sonst sehr bedeckt hält, postete in ihrer Instagram-Story gemeinsam mit Mama Heidi und Schwester Lou Videos vom Ausflug.

Der Klum-Kaulitz-Clan wohnt laut «Bild»-Zeitung momentan noch im Berliner Hotel des exklusiven Member-Clubs Soho House. Dort teile sich die Familie nun ein Apartment statt eine riesige Villa wie in Los Angeles. Angeblich sind Heidi und ihre Entourage jedoch bereits mithilfe des Star-Architekten Davide Rizzo (46) auf Wohnungssuche.

Die GNTM-Chefjurorin sei dabei angeblich schon fündig geworden. Es handle sich um eine 300 Quadratmeter große Loft-Wohnung in Berlin-Mitte, die umgerechnet rund 1,3 Millionen Euro kosten soll.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)