Profitiert Britneys Schwester doch von der Situation?

Im Vormundschaftsdrama um Britney Spears (39) scheint eine Person doch nicht so unschuldig zu sein, wie sie es bislang behauptete. Wie Nachforschungen der britischen Zeitung «The Sun» zeigen, profitiert Britneys Schwester Jamie Lynn Spears (30) nämlich sehr wohl auch davon, dass der Popstar nicht selbst über sein Vermögen verfügen und eigenständige Lebensentscheidungen treffen kann.

Jamie Lynn hat eine Ferienwohnung in Florida, die – entgegen ihrer bisherigen Behauptungen – genau genommen gar nicht ihr gehört, sondern Britney. Wie «The Sun» schreibt, wurde das Apartment durch einen Fonds gekauft, der seit der Inkraftsetzung der Vormundschaft im Jahr 2008 von Vater Jamie Spears (69) verwaltet wird. Eine Million Dollar soll die Wohnung, die 2009 erstmals in den offiziellen Dokumenten zu Britneys Vermögensbestandteilen auftaucht, wert sein.

Wie abhängig ist Jamie Lynn von Britney?

In der Vergangenheit vermittelte Jamie Lynn stets den Eindruck, dass sie das Apartment von ihrem eigenen Geld gekauft hat. «Wir besitzen eine tolle Wohnung in Destin, Florida. Dort verbringen wir unsere besten Ferien», twitterte die frühere Hauptdarstellerin der Nickelodeon-Serie «Zoey 101» beispielsweise im Jahr 2015.

Diese neusten Entwicklungen lassen Jamie Lynns bisherige Aussagen betreffend der Vormundschaft ihrer älteren Schwester in neuem Licht erscheinen. Nachdem sich die Schauspielerin und Sängerin zunächst lange gar nicht äußerte, distanzierte sie sich in ihrem ersten Statement vom Vorwurf, finanziell von Britney abhängig zu sein und von der Vormundschaft zu profitieren. «Ich zahle meine verdammten Rechnungen seit ich zehn Jahre alt bin», so Jamie Lynn.

Familie erhält durch Vormundschaft Lohn

Sie sicherte Britney ihre volle Unterstützung zu und gab an, dass sie abseits der Öffentlichkeit schon lange hinter ihrer Schwester stehe – eine Aussage, die Britney später via Instagram für unwahr erklärte. Jamie Lynn adressierte zudem die Diskussion um ihre Familienmitglieder, die durch die Vormundschaft Britneys unter anderem von Lohnzahlungen profitieren: «Ich bin nicht meine Familie. Ich bin meine eigene Person.»

Laut der «New York Times» bekommt Vater Jamie für seine Arbeit als Verwalter von Britneys Vermögen 16.000 Dollar Lohn pro Monat. Auch Britneys Mutter Lynne (66) und ihr älterer Bruder Bryan (44) sollen regelmäßigen Lohn erhalten. Es ist jedoch unklar, wie viel.

Die jüngsten Vorwürfe gegen Jamie Lynn Spears gesellen sich zu einer weiteren Ungereimtheit, die nicht zu ihrer Behauptung passen, mit der Vormundschaft nichts zu tun zu haben. Im vergangenen Jahr wurde Jamie Lynn von ihrem Vater zur einzigen Begünstigten eines Fonds ernannt, den Britney einst angelegt hat. Eigentlich sollte der Fonds für die Zukunft von Britneys Söhnen Sean (15) und Jayden (14) sorgen – nun bekommt Jamie Lynn im Falle von Britneys Tod das Geld.

