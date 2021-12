Alle kennen Stimme, keiner das Gesicht

«Wer hat eigentlich die Melodie von 'Weihnachtsmann und Co. KG' gesungen?» – eine Frage, die sich wohl jeder Fan der Kinderserie mindestens einmal in seinem Leben bereits gestellt hat. Und auch in einem Video, das aktuell viral geht, fragt ein Herr eben genau diese Frage.

«Held unserer Kindheit»

Einer seiner Kollegen antwortet: «Ich weiß es!» und zeigt dabei auf seinen Nachbarn. Ein Mann in einem knallroten Anzug beginnt plötzlich anzuzählen und stimmt den Song an, der mit einem Schlag nostalgische Gefühle auslöst.

Das Netz kann sich kaum im Zaum halten und rastet völlig aus: «Legende» und «Held unserer Kindheit», sind nur zwei der knapp 3000 euphorischen Kommentare. Damit hat Oliver Gies, so heißt der Sänger, ganze 24 Jahre nach der Serie erneut für Weihnachtsstimmung wie damals gesorgt. Wunderschön!

(L'essentiel/slo)