Cardi B äußert sich zu ihrem Insta-​​Nacktfoto

Cardi B feiert seit Sonntag ihren 28. Geburtstag. Nach einer wilden Party am Dienstag passiert ihr ein fatales (angebliches) Missgeschick: Wie die Rapperin auf Social Media erklärt, wollte sie ihrem Noch-Ehemann Offset (28) ein Nacktbild schicken. «Aus Versehen» landete das Foto aber in ihrer Instagram-Story.

In einem Insta-Live sprach sie nun über den Schreckmoment. Als sie sah, dass die Story geladen wurde, habe sie geschrien: «Oh, mein Gott! Offset! Oh, mein Gott! Das Bild wird geladen, sieh nach, ob das Bild gepostet wurde!» Darauf habe Offset ganz trocken gesagt: «Du hast ein Bild von deinen verdammten Titten gepostet.»

Auf Twitter regt sich der Rap-Superstar in einer Sprachmemo über das Missgeschick auf. «Gott, warum zum Teufel musstest du mich so fucking dumm und zurückgeblieben machen? Warum nur?», beginnt sie die Message.

«Es ist nicht mal das erste Mal»

Der Plan der Rapperin nach dem Malheur: In Ruhe frühstücken und dann weiter Party machen, wie sie auf Twitter sagte. Cardi fuhr fort: «Es ist, wie es ist, Scheiße passiert. Fuck it. Es ist nicht mal das erste Mal. Ich meine, ich war mal eine Stripperin, also was soll's. Ay, Dios mio!»

Das angebliche Missgeschick wird auf Twitter rege diskutiert. Und schnell haben die Fans Solidarität für Cardi gezeigt. Unter dem Hashtag #boobsoutforcardi posten Userinnen nun Bilder von ihren entblößten Brüsten, quasi, um mit Cardi gleichzuziehen, damit sie nicht allein ist damit. Die Musikerin selbst feiert den Trend und teilt die entsprechenden Posts laufend.

(L'essentiel/Pascal Kobluk)