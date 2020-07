Brie Larson will den größten Muffin der Welt backen

Brie Larson (30) hat ihren eigenen, persönlichen Youtube-Kanal gestartet. Bisher hat sie ein Video mit dem Titel «So, I made a decision» («Ich habe eine Entscheidung getroffen») hochgeladen, in dem sie erzählt, was es auf ihrem Channel zu sehen geben wird. Neben antirassistischen Diskussionen will sie tiefgründige, gesellschaftliche Themen mit albernem Youtube-Zeugs (darunter der Plan, den weltgrößten Muffin zu backen) mischen.

In ihrem ersten, 21-minütigen Post holt sie sich Inspirationen für zukünftige Videos bei verschiedenen Creators und fügt bereits abgedrehte Interviews ein. Neben verschiedenen Youtuberinnen und Youtubern wie Lilly Singh (31) und Swoozie (39) spricht sie auch mit ihrer besten Freundin, der Schauspielerin Jessie Ennis, und sogar mit ihrer eigenen Mutter Heather Desaulniers sowie ihrer Großmutter Elva Larson.

Allen erzählt sie zunächst von ihrem Plan, Youtuberin zu werden, und fragt sie daraufhin nach Inspirationen sowie Tipps und Tricks für einen guten Youtube-Kanal. «Sei du selbst und probiere verschiedene Dinge aus», lautet der Konsens der Interviewpartner. Merci.

«Ich mache mir ein wenig in die Hosen»

Außerdem erklärt der «Captain Marvel»-Star seine Beweggründe, einen eigenen Kanal aufzumachen. Sie wisse, dass sich viele junge Leute ihr Wissen über Youtube aneignen. Auch sie selbst habe dank der Plattform viel gelernt. «Sei es, meinen Drucker zu reparieren oder zu verstehen, wie man eine reflektierte Aktivistin wird.»

Als weiße, privilegierte Frau mit einer Plattform wolle sie ihre Möglichkeiten nutzen und in ihren Videos nicht nur sich selbst zeigen. Deswegen hat sie vor, Kollaborationen mit anderen Youtubern zu filmen. Sie sei nervös, freue sich aber auch. «Ich mache mir gleich ein wenig in die Hosen», verrät sie.

Zu guter Letzt bittet sie ihre Zuschauerinnen und Zuschauer, ihre Ideen und Wünsche in die Kommentare zu schreiben, «damit ich weiß, was die Menschen von mir sehen wollen». Larson hat bereits mehr als 100.000 Abonnenten und fast 300.000 Klicks auf ihrem ersten Video.

