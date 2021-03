Sohn Maddox sagt vor Gericht gegen Brad Pitt aus

Eigentlich sind Angelina Jolie (45) und Brad Pitt (57) seit 2019 geschiedene Leute – der laufende Prozess um das Sorgerecht ihrer sechs gemeinsamen Kinder zögert sich jedoch hinaus. Diese Woche gabs neue Entwicklungen – zu Ungunsten von Brad. So hat Angelina neue Gerichtsdokumente eingereicht, die ihren Ex-Mann der häuslichen Gewalt bezichtigen sollen. Darin steht zudem, dass sie und die Kinder bereit seien, Beweise gegen Brad vorzulegen.

Weiter soll Maddox (19), der älteste Jolie-Pitt-Sprössling, vor Gericht gegen seinen Vater ausgesagt haben. Ein Insider verrät gegenüber «Us Weekly»: «Maddox hat bereits im laufenden Sorgerechtsstreit ausgesagt – und es war nicht sehr schmeichelhaft für Brad.»

Außerdem soll der Student, dessen Nachname Jolie-Pitt lautet, auf nicht rechtsgültigen Dokumenten jeweils nur den Familiennamen seiner Mutter benutzten. «Er will seinen Nachnamen legal in Jolie ändern lassen, was Angelina aber nicht gut findet», so die Quelle weiter.

Maddox und Brad haben keinen Kontakt

Schon länger ist bekannt, dass Brad und Maddox ein schlechtes Verhältnis zueinander haben. So sollen die beiden seit 2016 keinen Kontakt mehr zueinander haben. Laut eines «Us Weekly»-Berichts von 2019 soll Angelina versucht haben, «die Kluft zwischen Vater und Sohn zu schließen». Maddox sei jedoch nicht darauf eingegangen. «Für Brad ist es ein enormer Verlust», zitierte das Magazin damals einen Insider, «aber Maddox sieht sich nicht wirklich als Brads Sohn.»

2016 wurde Brad von Vorwürfen der Kindesmisshandlung freigesprochen, die vom Amt für Kinder- und Familienangelegenheiten in Los Angeles erhoben wurden. Der Auslöser: Während eines Flugs von den USA nach Europa soll sich ein handgreiflicher Streit zwischen Brad und Maddox zugetragen haben.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)