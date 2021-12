Sarah Engels’ Baby ist da

Endlich hat das Warten ein Ende. Sarah und Julian Engels sind Eltern geworden. Das hat die Influencerin am Freitag via Instagram verkündet. Ihre Tochter Solea Liana kam am 2. Dezember gesund zur Welt. Alessio (6), Sarahs Sohn aus der Ehe mit Sänger Pietro Lombardi, ist jetzt großer Bruder geworden.

«Unsere kleine Prinzessin Solea Liana Engels. Am 2.12.21 durften wir dich endlich in unsere Arme schließen und werden dich von nun an nie mehr loslassen. Papa, Mama und dein großer Bruder lieben dich unendlich und sind voller Glück und Stolz», schreibt die stolze Mutter zu einem Foto, auf dem die frisch gebackenen Eltern die winzige Hand ihrer Tochter sanft berühren.

(L'essentiel/Saskia Sutter)