J.K. Rowling erlebte häusliche Gewalt

Die britische Autorin J.K. Rowling (54) hat zum ersten Mal über sexuelle Übergriffe und Missbrauch in einer früheren Ehe gesprochen. «Ich stehe nun seit mehr als zwanzig Jahren im Blickpunkt der Öffentlichkeit und habe nie öffentlich darüber gesprochen, dass ich eine Überlebende von häuslicher Gewalt und sexuellen Übergriffen bin», schrieb Rowling in einem Essay auf ihrer Internetseite am Mittwoch.

Sie schäme sich nicht für diese Dinge, die ihr passiert seien. Dass sie nicht darüber spreche, liege daran, dass es traumatisch sei, die Dinge erneut zu erleben, schrieb die «Harry-Potter»-Autorin. «Die Narben, die Gewalt und sexuelle Übergriffe hinterlassen haben, verschwinden nicht - egal wie sehr man geliebt wird und wie viel Geld man verdient hat.»

Will Stellung zu umstrittenen Äußerungen beziehen

Rowling erläuterte ihre Erfahrungen, um Stellung zu ihren umstrittenen Äußerungen über Trans-Menschen zu beziehen. Grundsätzlich sei sie besorgt, dass radikale Trans-Aktivisten keine Differenzierung der Geschlechter mehr zulassen würden, schrieb sie.

Zuletzt hatten mehrere Prominente Rowlings Äußerungen zu Trans-Menschen kritisiert - unter anderen die «Harry-Potter»-Schauspieler Daniel Radcliffe und Emma Watson.

(L'essentiel/dpa)