Schwarzenegger kuschelt mit seinem Schnitzel

Hunde-Zuwachs im Hause Schwarzenegger: Am Dienstag veröffentlichte Arnold Schwarzenegger ein entzückendes Foto auf Instagram. Mit dem Schnappschuss, auf dem der «Terminator»-Star einen süßen Vierbeiner knuddelt, will er seinen Followerinnen und Followern das neueste Familienmitglied präsentieren. «Ich habe es meinen Newsletter-Abonnenten letzte Woche gesagt und jetzt ist es an der Zeit, euch das neue Familienmitglied vorzustellen. Ich habe sie zu Weihnachten bekommen!», kommentiert der 74-Jährige dazu.

Zusätzlich verrät der Schauspieler und ehemalige Gouverneur von Kalifornien den Namen des Welpen. «Sie heißt Schnitzel, nach meinem österreichischen Lieblingsgericht und meinem eigenen Spitznamen.» Wie ein weiteres Video von Arnie zeigt, versteht sich die Hündin schon großartig mit seinem Husky-Mix Dutch. In dem kurzen Clip schmusen und tollen die beiden herum. «Sie und Dutch sind bereits beste Freunde.»

Nicht alle Vierbeiner sind erfreut

Auch sein Zwergpony Whiskey erfreue sich an Schnitzel, zumindest «solange sie ihr Essen bekommt». Nur mit Mini-Esel Lulu gebe es noch einige Probleme, wie Schwarzenegger gesteht. «Sie hat versucht, Schnitzel zu zertrampeln. Wir arbeiten noch an einer freundschaftlichen Beziehung.»

Seine mehr als 22 Millionen Instagram-Fans dürfen sich von nun an auf zahlreichen Schnitzel-Content freuen. «Ich kann es kaum erwarten, weiterhin Bilder und Videos von ihr zu teilen, wenn sie älter wird», kündigt der gebürtige Steirer an – und schließt mit den Worten «Sie ist so ein süßes kleines Fleischbällchen» seinen Post ab.

(L'essentiel/Katrin Ofner)