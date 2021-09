Amy Schumer lässt sich Gebärmutter entfernen

«Es ist der Morgen nach meiner Endometriose-Operation und mein Uterus ist raus», sagt Schauspielerin Amy Schumer in einem neuen Video auf Instagram, in dem sie offenbar in einem Krankenhausbett liegt. Die 40-Jährige hat sich wegen ihrer Endometriose einem operativen Eingriff unterzogen. Seit vielen Jahren leidet sie an starken Schmerzen im Unterleib. Zu dem Clip und einem Foto aus dem Krankenhaus schreibt sie: «Wenn ihr wirklich schmerzvolle Perioden habt, habt ihr möglicherweise Endometriose.»

Bei der Unterleibserkrankung handelt es sich um eine chronische und entzündliche Erkrankung, bei der sich gebärmutterschleimhautartige Zellen außerhalb der Gebärmutterhöhle ansiedeln. Die typischen Symptome: Schmerzen während der Periode, beim Stuhlgang, Wasserlassen und Sex.

In der Gebärmutter befand sich «viel, viel Blut»

«30 Stellen mit Endometriose» habe der zuständige Arzt gefunden, wie sie erzählt. Neben der Gebärmutter wurde ihr bei der Operation daher auch ein Teil ihres Blinddarms entfernt, da dieser ebenfalls bereits angegriffen war. Weiter berichtet die Comedian, die mit ihrem Mann Chris Fischer einen Sohn namens Gene David hat, in ihrer Gebärmutter habe sich zuvor «viel, viel Blut befunden» und sie fühle sich «wund». Auch am Tag nach dem Eingriff habe sie weiterhin Schmerzen.

PD Dr.med. Sara Imboden erklärt die Ursachen für die Krankheit

Doch wie wichtig ist es für unsere Gesellschaft, dass sich Stars von Schumers Format zu dem Thema äußern? Wir haben bei der Spezialistin Dr. med. Sara Imboden nachgefragt.

Auf jeden Fall! Auch die ganz Jungen haben es oft schwer, weil sie bei sehr schmerzhafter Periode als schwach oder wehleidig angesehen werden.

Ja, trotzdem dauert es auch in der Schweiz manchmal zu lange, bis die Erkrankung als Endometriose erkannt wird.

Die Ursachen sind multifaktoriell: Es hat eine genetische Komponente, dann die äußerlichen Faktoren - Anzahl an Schwangerschaften, Ernährung - und die lokalen im Körper, wie Immunabwehr oder Entzündungen. Direkt Vorbeugen kann man nicht. Mit adäquater Therapie und gesunden Lebensumständen ist es jedoch möglich, den Verlauf positiv zu beeinflussen.

Primär hormonell oder chirurgisch. Da es sich um eine chronische Erkrankung handelt sind komplementäre Maßnahmen wie Schmerztherapie, Physiotherapie, Ernährungsberatung und gegebenenfalls Reproduktionsmedizin oft erforderlich.

(L'essentiel/Katrin Ofner)