Justin Bieber bestreitet, Pfarrer werden zu wollen

Justin Bieber (26) hat in seiner Instagram-Story mit Gerüchten aufgeräumt, dass er sich zum Pastor ausbilden lässt. Dabei bezieht er sich auf einen Artikel des Newsportals «Page Six», in dem behauptet wird, er drücke zurzeit die Schulbank, um Pastor bei der Hillsong Church zu werden. «Ich lasse mich derzeit nicht zum Pastor oder irgendetwas in der Art ausbilden. Das sind Fake News», so der kanadische Popstar.

Weiter distanzierte er sich auch von der bei Promis beliebten Freikirche Hillsong Church, die sowohl er als auch seine Frau Hailey Bieber (24) jahrelang besuchten. So schrieb er in seiner Story, dass er nun einer neuen Kirchengemeinde angehöre: «Und übrigens, Hillsong ist nicht meine Kirche.» Er besuche die Gottesdienste einer Kirche namens Churchome. Weiter philosophiert Biebs: «Eine Kirche ist nicht ein Ort. Wir sind die Kirche. Wir brauchen kein Gebäude, um uns Gott verbunden zu fühlen. Gott ist bei uns, wo auch immer wir sind.»

Bieber ist eng mit der Hillsong Church verbunden

Wieso der Sänger vermutlich nichts mehr mit seiner einstigen Stammkirche zu tun haben will? Carl Lentz, der ehemalige Pastor der Hillsong Church in New York, musste die Kirche im November verlassen, nachdem er seine Ehefrau betrogen hatte. «Diese Maßnahme wurde nach laufenden Diskussionen in Bezug auf Führungsfragen und Vertrauensbrüche sowie nach einer kürzlichen Enthüllung moralischer Fehler ergriffen», hieß es im offiziellen Schreiben.

Lentz und Bieber sind seit drei Jahren eng befreundet. Der Lieblingspastor der Promis hat den Musiker vergangenen August sogar getauft. Er soll zudem maßgeblich zu Biebers «spirituellem Erwachen» beigetragen haben und mitverantwortlich dafür sein, dass er 2017 seine Tournee abbrach. Eine kurze Zeit lang soll Bieber gar bei Lentz und dessen Familie in New Jersey gewohnt haben.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)