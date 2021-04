Nicht alle feiern Justin Biebers neue Dreadlocks

Justin Bieber ist gerade in den Ferien mit Ehefrau Hailey (24) und laut seiner Insta-Pics hat er eine neue Frisur: Der 27-Jährige trägt derzeit seine Haare zu Dreadlocks gedreht.

Das löst gemischte Reaktionen aus. Die meisten seiner Followerinnen und Follower finden's süß oder lustig. «Was zum Teufel hast du mit deinen Haaren gemacht?», schreibt eine Followerin zusammen mit einem weinend-lachenden Emoji. Jemand feiert in den Comments glücklich «Juhu DREADSTIN ist zurück!»

Bereits 2016 hat Justin kurzzeitig Dreadlocks getragen. Schon damals wurde er deshalb, wie aktuell auch wieder, der kulturellen Aneignung beschuldigt: Viele seiner Follower und Followerinnen schreiben, dass er einen Hairstyle trage, der den People of Color «gehöre». Konkret geht es beim Vorwurf darum, dass in den USA People of Color seit jeher für ihre Menschen- und Bürgerrechte kämpften und die Weißen alles «Gute», etwa die Musik, der Tanz oder die Mode der afroamerikanischen Kultur, selbstverständlich übernommen hätten. Noch heute erfahren Menschen mit Braids, Cornrows, Dreadlocks oder Afros in den USA Rassismus aufgrund ihrer Haare.

«Enttäuschend, dich mit Dreads zu sehen»

«Ich weiß, dass du es besser weißt.», schreibt eine schwarze Followerin unter Justins Post. «So enttäuschend, dich mit Dreads zu sehen, ich dachte, du hast inzwischen was gelernt.» Eine andere Afroamerikanerin tippt: «Es sind nur Haare Leute, wir haben dringendere Dinge, um die wir uns Sorgen machen müssen.»

Biebs ist nicht der einzige, dessen Dreadlocks heiß diskutiert werden. 2017, als der Modedesigner Marc Jacobs seine Frühjahrskollektion mit Models präsentierte, die bunte Dreadlock-Frisuren trugen, war der öffentliche Aufschrei groß.

(L'essentiel/Christina Duss)