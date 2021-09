Schauspielerin wird seit mehr als 3 Tagen vermisst

Wo ist Tanya Fear? Die 31-jährige Schauspielerin wurde zum letzten Mal am 9. September gesehen. In den Sozialen Medien rufen Freunde und Verwandte zur Suche in der Region Los Angeles/Hollywood Bowl auf.

Laut Gerüchten in den Sozialen Medien wurde Fear zwischenzeitlich in einer Filiale der Fastfood-Kette Trader Joe’s am Santa Monica Boulevard gesehen.

Fear spielte in Hollywood bisher eher kleinere Rollen, sie war unter anderem im Film Kick Ass 2 und in der Serie Doctor Who zu sehen. Laut IMDB wurde sie in Zimbabwe geboren und wuchs teilweise in Großbritannien auf.

(L'essentiel/Lucas Orellano)