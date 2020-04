Model-​​Rapperin Chynna stirbt mit 25

Vor vier Monaten brachte Chynna ihre EP If I Die First heraus. Es waren fast prophetische Worte. Am Mittwoch starb die junge Sängerin bei sich zuhause in Philadelphia, wie ihr Manager John Miller People bestätigte. Die Todesursache ist noch nicht bekannt.

Ihre Karriere begann die Rapperin sehr jung. Mit 14 bekam sie einen Model-Vertrag bei der renommierten Agentur Ford Models.

Dann fand sie in A$AP Yams einen Mentor. Der Rap-Visionär starb 2015 an einer unabsichtlichen Überdosis. Er war selbst erst 26. Seine Crowd, der A$AP Mob half Chynna in der Hip-Hop-Szene Fuß zu fassen.

2013 landete Chynna mit Selfie ihren ersten Hit, 2014 schob sie Glen Coco nach. Es folgten die EPs I'm Not Here und This Isn't Happening und schließlich Music 2 Die 2. Auf ihrem Album, das 2016 erschien, setzte sie sich mit ihrer Opioid-Abhängigkeit auseinander.

Ihre Musik sei eine Flucht für sie und ein Weg, anderen zu zeigen, dass sie nicht allein sind, verriet sie in einem Interview, das sie 2018 Pitchfork gab.

(L'essentiel)