Brooklyn Beckham lässt sich ganzen Liebesbrief stechen

Kaum ein Promi-Paar wirkt so verliebt wie Brooklyn Beckham (21) und Nicola Peltz (26). Nun hat der älteste Beckham-Spross sich tatsächlich einen Liebesbrief der Schauspielerin großflächig auf seinen Nacken tätowieren lassen.

«Lies dies, wann immer du dich ängstlich fühlst. Ich möchte, dass du weißt, wie sehr du geliebt wirst», beginnt Nicolas Botschaft. «Du hast das gütigste Herz, das ich je getroffen habe, und ich hoffe, dass ich nie einen Tag ohne deine Liebe verbringen werde.»

Abschließend steht: «Ich finde dich unglaublich. Wir können einfach alles zusammen durchstehen, wenn du langsam atmest und vertraust. Ich liebe dich über alles. In Liebe für immer, deine zukünftige Frau.»

«Ich hoffe ihr macht nicht Schluss»

Bei seinen 12,3 Millionen Instagram-Follower*innen kommt das neueste Tattoo des angehenden Fotografen unterschiedlich an. «Viel Spaß damit, es entfernen zu lassen, nachdem ihr Schluss gemacht habt», heißt es in einem weniger gutmütigen Kommentar. «Aber du kannst den Brief an dieser Stelle ja gar nicht lesen», schreibt eine weitere kritische Person.

Einige halten das Tattoo jedoch auch für eine romantische Geste. «Das ist Verpflichtung und Hingabe. Unglaublich!», findet ein Fan. «Ich will auch jemanden, der so besessen von mir ist», schreibt eine weitere Instagram-Userin. Und auch Nicola selbst scheint gerührt zu sein. Unter dem Post ihres Verlobten kommentiert sie «Baby» und setzt ein Emoji mit großen Augen dazu. Außerdem postet sie Brooklyns Beitrag in ihre eigene Instagram-Story.

Es ist sein fünftes Tattoo für Nicola

Der Liebesbrief ist bereits das fünfte Tattoo, das sich Brooklyn zu Ehren Nicolas stechen lässt. Schon vor wenigen Tagen ließ er sich die Worte «Mein Leben, meine Liebe, meine Wahrheit, mein Atem, meine Vernunft, meine Schönheit, mein Schatz», stechen.

Und erst vor zwei Wochen verewigte er an Nicolas Geburtstag den Namen ihrer verstorbenen Großmutter Gina auf seiner Haut. Weiter trägt er Nicolas Vornamen an der Seite seines Nacken, oberhalb des Liebesbriefes ist zudem bereits Nicolas Augenpartie tätowiert.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)