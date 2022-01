Harry und Meghan wollen Luxus-​​Villa loswerden

In Großbritannien lebten sie im Nottingham Cottage im Kensington-Palast, gefolgt vom luxuriösen Häuschen Frogmore Cottage in Windsor. Kurz darauf traten sie als Senior Royals der britischen Königsfamilie zurück und zogen nach Kanada. Dort bewohnten sie ein 13-Millionen-Euro-Anwesen auf Vancouver Island, bevor sie vor fast 18 Monaten in dem kalifornischen Vorort Montecito sesshaft wurden. In ihrer umgerechnet rund 14-Millionen-Euro-Villa im noblen Ortsteil «Riven Rock» scheint es Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) aber auch nicht so richtig zu gefallen.

Wie der britische «Mirror» unter Berufung eines Insiders berichtet, soll das Herzog-Paar nämlich «nicht wirklich glücklich» über sein Anwesen mit fünf Hektar Land, neun Schlafzimmern, 16 Badezimmern, Pool, Tennisplatz und Rosengärten sein. Die Sussexes planen, ihre beiden Kinder Archie (2) und Lilibet in einem neuen Haus aufzuziehen – insbesondere, weil das jetzige einige Mankos habe. Die beiden sollen sogar schon auf der Suche nach einem neuen Zuhause sein und bereits damit begonnen haben, sich nach einer anderen Immobilie zu erkundigen. Sie seien für private Angebote offen, heißt es.

Nur ausgewählte Leute als Käufer

«Sie denken darüber nach, ihr Haus zu verkaufen, aber es wird nicht offiziell auf dem Markt sein – weil sie es sind», so der nicht namentlich genannte Insider zur britischen Zeitung. «Es wird nur Leuten gezeigt, die über die entsprechenden Mittel verfügen und ernsthaftes Kaufinteresse haben.»

Meghan und Harry haben die Villa im Juni 2020 für umgerechnet 14 Millionen Euro vom russischen Oligarchen und Milliardär Sergey Grishin (55) gekauft. Zu ihren Nachbarinnen zählen derzeit Oprah Winfrey (67) und Ellen DeGeneres (63) – und dies solle auch mit dem künftig neuen Anwesen so bleiben.

«Sie wollen in der Nachbarschaft oder in der Nähe bleiben. Aber sie sind nicht begeistert von dem Haus und der Lage», verriet die Quelle weiter.

(L'essentiel/Katrin Ofner)