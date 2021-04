Details über Willi Herrens Trauerfeier bekannt

Schauspieler, Partysänger und Reality-TV-Star Willi Herren (†) wurde nur 45 Jahre alt. Am 20. April fand man den Entertainer leblos in seiner Wohnung. Die Umstände, die zu seinem Tod geführt haben, sind zwar noch nicht restlos geklärt, trotzdem hat die Staatsanwaltschaft ihre Zustimmung für eine Beerdigung erteilt. Neben einem konkreten Datum für den Abschied wurden nun aber noch weitere Details über die Trauerfeier bekannt.

Wie der TV-Sender RTL berichtet, soll Willi Herren am 5. Mai um 11.11 Uhr in seiner Heimatstadt Köln beigesetzt werden. Seine letzte Ruhestätte wird der Melaten Friedhof – Kölns größte Ruhestätte, wo auch andere Prominente wie der einstige «Dschungelcamp»-Moderator Dirk Bach (†) beerdigt sind. Mit einer Kutsche, die von zwei Pferden gezogen wird, soll Willi Herren zu Grabe getragen werden, während des Trauerzuges erklingen zwei seiner Lieblingslieder – «Ich bin ene Kölsche Jung» und «Niemals geht man so ganz». Wie viele Trauergäste Willi Herren die letzte Ehre erweisen werden, ist noch nicht bekannt.

Die Finanzierung der Beerdigung sorgte kürzlich für Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Familie. Da Willi Herren in der Zeit vor seinem Tod mit Geldproblemen zu kämpfen hatte, riefen seine Geschwister die Fans ihres Bruders via Social Media zu einer Spendenaktion auf. Herrens Witwe Jasmin (42) war damit aber überhaupt nicht einverstanden. «Es ist nicht erforderlich, die Beerdigung meines Mannes über Spenden zu finanzieren», stellte sie ihrerseits auf Instagram klar, worauf der Aufruf auch wieder gelöscht wurde. Zwischenzeitlich hatte sogar das verantwortliche Bestattungsinstitut angeboten, die Kosten der Beisetzung zu übernehmen.

(L'essentiel/red)