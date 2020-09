Katy Perry überrascht mit After-​​Baby-​​Body

US-Sängerin Katy Perry nahm am Sonntag nicht an der (virtuellen) Verleihung der MTV Video Music Awards teil. Sie entschloss sich lieber dazu, Zeit mit ihrer frischgeborenen Tochter Daisy zu verbringen. Damit die Fans ihr deswegen nicht böse sind, teilte sie in ihrer Story ein witziges Foto von sich.

In Still-BH und Miederhöschen

Katy posiert darin in Still-BH und Miederhöschen vor ihrem Badezimmerspiegel. Die Ausstatter ihres Outfits markierte sie dabei scherzhaft in ihrer Story. Für Haare und Make-up sei etwa @Erschöpfung zuständig.

Als Song suchte sie sich Not the End of the World aus. Darin heißt es passenderweise: «Es ist nicht das Ende der Welt / Schmeiß dich in deine ausgefallene Kleidung und die Ängste ins Feuer.»

(L'essentiel/red)