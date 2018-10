Mette-​​Marit ist lebensbedrohlich krank

Artikel per Mail weiterempfehlen

Immer wieder musste Mette-Marit (45) offizielle Termine aus gesundheitlichen Gründen absagen. Jetzt ist klar, weshalb: Die norwegische Kronprinzessin leidet an einer chronischen Lungenerkrankung, wie das Königshaus bestätigt. Bei einer so genannten Lungenfibrose entstehen regelmässig Entzündungen des Lungengewebes, Atemnot und Husten sind Symptome. Die Krankheit ist nicht heilbar, kann aber verlangsamt werden.

Bei Mette-Marit ist sie in einem frühen Stadium erkannt worden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Darüber sei sie erleichtert, sagte Mette-Marit im norwegischen Fernsehen. Sie und Ehemann Haakon (45) wollen offen mit der Krankheit umgehen, weil sie künftig nur noch eingeschränkt an Pflichtterminen teilnehmen könne.

(L'essentiel)