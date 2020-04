Wendler und Laura sind verlobt

«SHE SAID YES», schreibt Michael Wendler (47) am Montagabend auf seinem Instagram-Account. Und zeigt ein fröhlich-kitschiges Bild seiner Verlobung mit Laura Müller (19). Der deutsche Schlagersänger und TV-Trash-Star hat hoch über den Dächern von Köln um die Hand seiner Freundin angehalten – auf roten Teppichen, umgeben von roten Blumen und 90er-Kronleuchtern.

«I SAID YES», verkündet sie die Botschaft zeitgleich auf ihrem Insta-Account.

Der Zeitplan ist straff, alles ist durchgetaktet: Wenige Minuten zuvor durfte das Fernsehpublikum schon auf RTL von der Verlobung erfahren. «She say yes, she say yes, she say yes», sang da der Wendler theatralisch in die TV-Kamera. Laura quietschte zwischen roten Luftballons vor Freude, demonstrierte stolz ihren Verlobungsring und sagte: «Endlich!»

Hochzeit schon im August?

Den Antrag hatte Wendler offenbar lange geplant. Das entging auch seiner Laura nicht: Als sie am Donnerstag bei den «Let's Dance»-Proben gefragt wurde, wo denn ihr Liebster stecke, meinte sie augenzwinkernd: «Da laufen Sachen, vielleicht eine Überraschung. Er sagte, er müsse etwas vorbereiten.»

Wann nun geheiratet wird, ist noch nicht klar. Die Bild-Zeitung will aber wissen, dass die Trauung am 3. August in Las Vegas stattfindet.

Noch gibt es jedoch einen Haken: Wendlers Scheidung von seiner Ex Claudia (49), mit der er 30 Jahre zusammen war, ist noch gar nicht vollzogen. «Ich wünsche den beiden auf diesem Weg alles, alles Gute», lässt sie in einer Videobotschaft freundlich ausrichten.

(L'essentiel/kfi)