Hunzikers Bekanntheit trieb Aurora in Therapie

Aurora Hunziker-Ramazzotti machte nie einen Hehl aus ihrer schwierigen Kindheit. So habe es ihr stark zugesetzt, dass sie von Mitschülerinnen und -schülern gemobbt und in den Medien mit ihrer Mutter Michelle Hunziker (45) verglichen worden sei. 2015 sagte sie gegenüber «Vanity Fair»: «Wenn du im Internet Bikini-Fotos von dir und deiner Mutter findest, mit Titeln wie ‹Michelle 34 Jahre, Aurora 14 Jahre – die Mutter schlägt die Tochter um Längen›, dann tut das ziemlich weh.»

Noch immer spricht die 25-Jährige offen über ihre Psyche und verrät nun sogar, dass sie sich professionelle Hilfe geholt habe. Während einer Fragerunde auf Instagram vor wenigen Tagen will ein Fan wissen, ob sie jemals eine Psychotherapie in Anspruch genommen habe. Aurora antwortet darauf mit: «Ja, das hilft mir sehr.» Weiter erklärt sie: «Ich habe unter der Gemeinheit und Falschheit der Menschen, den Schönheitsnormen der Gesellschaft und dem Opportunismus gelitten.»

Michelle sei eine sehr strenge Mutter

Dabei kommt sie auch auf Mama Michelle und Papa Eros Ramazzotti (58) zu sprechen: «Ich kann mich nur bei meinen Eltern bedanken, die mir ihre Leidenschaften weitergegeben und mir beigebracht haben, stark zu sein.» Nicht immer sei der Erziehungsstil der Moderatorin jedoch leicht für sie gewesen: «Meine Mutter war sehr streng und ich sehnte mich nach Freiheit. Ich war rebellisch und hätte alles getan, um die Regeln zu brechen.» Nun danke sie ihr jedoch für die Strenge.

Weiter gibt Aurora, die heute wie ihre Mama eine gefragte TV-Persönlichkeit in Italien ist, an, dass die Pandemie und ihre Covid-19-Erkrankung im November 2020 ihr zugesetzt hätten. «Ich denke, es war das Ergebnis eines emotional anstrengenden Jahres, eines Monats Covid und der Ungewissheit, was vor uns liegt.» Nun gehe es ihr jedoch wieder besser, so verrät sie: «Ich bekomme definitiv meine Kraft zurück.»

Aurora ist froh über Ehe-Aus

Was für Aurora ebenfalls nicht leicht gewesen sein dürfte: Dass ihre Mutter, zu der sie ein sehr enges Verhältnis pflegt, kürzlich eine Trennung durchmachen musste. So bestätigten Michelle und Tomaso Trussardi (38) im Januar das Ende ihrer langjährigen Beziehung.

Eine Aurora nahestehende Quelle berichtete damals jedoch gegenüber dem italienischen Magazin «Chi», dass die Promi-Tochter die Scheidung vom Modeunternehmer für «die richtige Entscheidung» halte. Die Bekannte führt aus: «Sie konnte nicht mehr länger zusehen, wie ihre Mutter leiden muss.» Die Begründung: Michelle und Tomaso hätten sich nur noch gestritten. Auroras Verhältnis zu ihrem einstigen Stiefvater ist heute sehr angespannt, wie er in einem Interview nach dem Liebes-Aus offenbarte.

Das Ex-Paar hat 2014 feierlich geheiratet. Aus der Ehe sind die beiden Töchter Sole (8) und Celeste (6) hervorgegangen. Bis 2002 war Michelle mit Auroras Papa, dem italienischen Sänger Eros Ramazzotti verheiratet.

