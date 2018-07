Hast du die Moves der #ShiggyChallenge drauf?

Mit seinem fünften Studioalbum «Scorpion» zementiert Drake (31), dass er zu den Allergrößten im Musikgeschäft gehört. Einen Tag nach Release (am 29. Juni) stellte er auf Apple Music und Spotify einen Streaming-Weltrekord auf und nur zwei Wochen später haben es alle 25 Tracks des Longplayers in den Billboard-100-Charts geschafft.

Ein Titel der neuen Platte scheint die tanzfreudigen Hörer besonders zu begeistern. «In My Feelings» von der R'n'B-Hälfte des Doppelalbums ist nämlich die Quintessenz eines neuen, viralen Video-Trends auf den Social-Media-Plattformen.

Ausgehend von dem US-amerikanischen Comedian Shiggy und seinen geschmeidigen Bewegungen zum Hook des Songs, die er auf seinem Instagram-Profil @theshiggyshow vorzeigte, kamen die unter den beiden Hashtags bekannten #InMyFeelingsChallenge und #TheShiggyChallenge ins Rollen. Auch mit #DoTheShiggy werden die Tanzeinlagen gekennzeichnet, die rund um den Globus gerade hochgeladen werden.

Anleitung für den Tanz

Wichtig bei der Umsetzung der Performance: der exakte Move zur passenden Songzeile von Drake. Wenn der Rapper also fragt, ob ihn Kiki liebt («Kiki, do you love me»), muss man mit seinen Händen ein Herz formen. Will er wissen, ob Kiki fährt («Are you riding?»), dann gehört sich eine Lenkradbewegung simuliert.

Mittlerweile wurden auch schon zahlreiche berühmte Menschen von der Tanzeinlage des Comedian inspiriert: Sängerin Ciara (32) tanzt mit ihrem Ehemann und Seattle-Seahawks-Quarterback Russell Wilson (29), DJ Khaled (42) schwingt seine Hüften in den Familien-Ferien und Millie Bobby Brown (14) performt in einem Hinterhof.

Wie es aussieht, wenn internationale Promis die #TheShiggyChallenge machen, sehen Sie oben im Video.

