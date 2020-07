Jeffree Star entschuldigt sich bei James Charles

Das Youtube-Drama geht in die nächste Runde. Denn einen Monat nachdem Tati Westbrook (38) ein Video postete, in dem sie Jeffree Star (34) und Shane Dawson (31) beschuldigte, sie dazu manipuliert zu haben, ein Enthüllungsvideo über James Charles (21) zu drehen, meldet sich Beauty-Guru Jeffree nun persönlich. Das Video hatte nach kurzer Zeit mehr als zehn Millionen Klicks.

Unter dem Videotitel «Doing What’s Right» erklärt Star, warum er so lange mit seiner Antwort gewartet hat. «Normalerweise nehme ich sofort mein Handy, poste, was ich denke, ohne die Konsequenzen, die meine Aussagen für andere haben könnten, zu bedenken.» Zum ersten Mal in seinem Leben würde er sein eigenes Verhalten wirklich überdenken, erzählt er auf seinem goldenen Samtsofa sitzend.

Ich habe viel «dumme Scheiße» gemacht

Dann entschuldigt er sich bei James Charles. Die Dinge, die ihm über James erzählt worden seien, hätte er nicht einfach glauben, sondern er hätte ihn «persönlich anrufen sollen». Außerdem gibt er zu, sich mehrmals in Youtube-Drama eingemischt und viel «dumme Scheiße» gemacht zu haben. «Ich habe Dinge geglaubt, ohne deren Richtigkeit zu überprüfen, und das ist mein Fehler», entschuldigt er sich.

Dann nimmt das zehnminütige Video eine unerwartete Wendung. Jeffree, dem selbst schon Rassismus vorgeworfen wurde und um den es einige Kontroversen zum Thema gibt – er soll einer schwarzen Frau angedroht haben, Säure über ihren Kopf zu schütten –, erklärt, dass es wichtigere Dinge als Youtube-Drama gebe. Wie zum Beispiel, Gerechtigkeit für Polizeigewalt-Opfer Breonna Taylor zu verlangen.

Darüber sind Twitter-User empört

Zu guter Letzt macht er Werbung für Jeffree Star Cosmetics. Seine Make-up-Firma habe schon immer alle Menschen auf der Welt angesprochen und er habe von Anfang an People of Colour mit einbezogen. Damit will er offensichtlich seine rassistische Vergangenheit abfertigen.

Für seinen abrupt aufkommenden Aktivismus wird er nun auf Twitter attackiert. Userinnen und User werfen ihm vor, den systemischen Rassismus in den USA als Ablenkung von seinem Beauty-Drama auszunutzen und sich nicht wirklich für Anti-Rassismus einzusetzen oder zu interessieren. Zumal in seiner Infobox kein einziger Link zum Thema Rassismus-Bekämpfung zu finden ist.

«Jeffree Star hat nicht wirklich gerade Breonna Taylor in seinem Video erwähnt, während er Shane Dawson verteidigt», empört sich diese Userin.

«Der schlimmste Moment in Jeffree Stars Video ist, als er anfängt, über Black Lives Matter zu reden. Du kannst hier nicht mit deinem rassistischen Arsch auftauchen und versuchen, dich mit Breonna Taylors Namen gut darzustellen», macht ein anderer Twitter-User seinem Ärger Luft.

(L'essentiel/Lucia Krones)