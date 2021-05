Prinzessin Charlotte «ist Mini-​​Version der Queen»

Geburtstage werden im britischen Königshaus gerne zum Anlass genommen, um neue Porträts der Familienmitglieder zu veröffentlichen. So auch von Prinzessin Charlotte, die am Sonntag ihren sechsten Geburtstag feiert: Mit einem bislang unveröffentlichten Foto des Mädchens gratuliert die Königsfamilie der einzigen Tochter von Prinz William (38) und Herzogin Kate (39) auf Instagram.

«Wir wünschen Prinzessin Charlotte einen sehr glücklichen sechsten Geburtstag», heißt es im Post. Und weiter verweist die Caption des Bilds auf die Fotografin: Mama Kate. Sie scheint ihr Hobby während der Corona-Pandemie eifriger zu verfolgen denn je – auch ein kürzlich veröffentlichtes neues Foto von Prinz Louis (drei) schoss die Herzogin.

Ähnlichkeit mit Urgroßmutter und Papa

Das Foto, auf dem Charlotte im geblümten Kleid lächelnd zu sehen ist, zeigt deutlicher denn je die optische Ähnlichkeit zu ihrer Urgroßmutter Elizabeth (95). Das finden zumindest Fans der Royals – unzählige Kommentare zum Thema finden sich unter dem Insta-Post. «Prinzessin Charlotte ist der Queen wie aus dem Gesicht geschnitten», heißt es in einem Kommentar.

Ein anderer Fan findet ebenfalls: «Sie ist eine Mini-Version der Königin!» Aber auch die Ähnlichkeit zu Papa William wird fleißig analysiert. «Verrückt, Charlotte hat genau die gleichen Augen wie ihr Vater», schreibt eine Userin. So oder so – einig ist man sich in der Kommentarspalte: «So süß!»

(L'essentiel/Angela Hess)