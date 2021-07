«Ich war für niemanden dünn genug»

Ein Model-Wettbewerb in einer Sendung von Talkmaster Thomas Gottschalk (71) war 1992 der Auftakt ihrer Karriere. Anschließend wanderte Heidi Klum in die USA aus, und mit dem Cover der «Sports Illustrated» gelang ihr kurz später vollends der internationale Durchbruch.

Fast 30 Jahre ist das nun her. In einem neuen Interview mit «BodyandSoul» erinnert sich das 48-jährige deutsche Topmodel jetzt über diese Anfangszeit und sinniert über den Wandel, der die Fashion-Branche seither vollzogen hat. «Als ich 1992 startete, sagten die Leute zu mir ‹Oh nein, du bist ja viel zu kurvig›. Ich war einfach für niemanden dünn genug», schildert Heidi.

Sie sei damals angeschaut worden, als wäre sie eine Außerirdische. Außerdem sei sie immer sehr nervös gewesen, auch das sei negativ aufgefallen.

Heidi Klum lobt «Victoria’s Secret»

Heute sei das kaum mehr denkbar, jegliche Frauen und Männer seien akzeptiert – «und das liebe ich». Dass selbst «Victoria’s Secret» heute auf Body Positivity setze, begrüsst Heidi, die jahrelang für den Unterwäsche-Hersteller über den Catwalk lief. Sie freue sich, dass das Label mit der Zeit gehe und es verstanden habe, «dass es so viele verschiedene Menschen da draußen gibt, die schöne Dinge zum Anziehen haben möchten».

Heute suche die Fashion-Industrie nach einer «speziellen Person und nicht mehr nach 90/60/90 und 180 Zentimeter».

Klum schwört auf gesunde Ernährung

Heidi selbst achte heute sehr auf eine gesunde Ernährung, um sich fit zu fühlen. Meistens koche sie zu Hause selbst – «es ist superwichtig zu wissen, was du isst». Ebenso essentiell sei aber genügend Schlaf. «Ich habe vier Kinder, ich kann nicht von vier oder fünf Stunden Schlaf leben – ich weiß nicht, wie gewisse Leute das machen.»

Heidis Tage starten früh, in der Regel um sechs Uhr morgens. «Ich kuschele mit meinem Mann, springe dann unter die Dusche, wasche meine Haare und starte in den Tag», sagt sie über ihre Morgenroutine. Dann werde gefrühstückt und die Kinder in die Schule gefahren. «Ich hole sie ab, bringe sie in den Sport. Die Tage sind immer unterschiedlich.»

Bei den aktuellen Rekord-Temperaturen in Klums Wahlheimat Los Angeles genießt das Topmodel auch mal das süße Nichtstun – splitterfasernackt, wie ein aktueller Post auf ihrem Instagram-Account zeigt. Das Schwarz-Weiß-Bild sorgt in diesen Tagen für viel Aufregung. Und hat sogar schon einen prominenten Nachahmer: Michael «Bully» Herbig (53) stellte es nach und wird für seine «Sonntagspose by Heidi Klum» im Netz gefeiert.

(L'essentiel/Katja Fischer)