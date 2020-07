Shitstorm für Kylie wegen 200.000-​​Dollar-​​Pony

Für ihre zweijährige Tochter ist Kylie Jenner nichts zu teuer: Die millionenschwere Influencerin kaufte der kleinen Stormi ein Pony um satte 200.000 Dollar. Doch damit nicht genug: Kylie ließ das Pferd sogar von Holland nach Amerika einfliegen. Die Kosten: Rund 10.000 Dollar.

Diese Nachricht enthüllte das niederländische Gestüt «Stal Wilten» auf seiner Instagram-Seite. «#ThrowbackThursdey geht an das berühmteste Pony von allen, Frozen. Wir haben gerade erfahren, dass er [das Pony] in LA gelandet ist und das Leben mit einem süßen kleinen Mädchen lebt. Ihre Eltern sorgten dafür, dass ihre Tochter das wertvollste Pony da draußen hat. Wir können es nicht erwarten, Bilder von Stormi und Frozen zu sehen.»

Inzwischen hat «Stal Wilten» den letzten Satz entfernt. Wahrscheinlich wollte Kylie nicht, dass dieser Kauf an die Öffentlichkeit gelangt. Bei ihren Fans kam die Nachricht nämlich gar nicht gut an. «Manche von uns können während der Pandemie nicht mal die Miete zahlen», ärgert sich ein Twitter-Nutzer. Ein anderer schrieb: «Kylie hat hat gerade ein Pony für ihre zweijährige Tochter gekauft, das mehr kostet als die gesamten Ausgaben meines Jurastudiums. Weg mit den Reichen»

Kylie Jenner just purchased a pony for her two-year-old daughter that cost more than my entire law school tuition Eat the rich

You could buy a house most places with the money @KylieJenner just spent on a pony for her daughter...it’s cute. But it hurts... $200K...