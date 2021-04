Ersetzt Heidi Klum Samantha in «Sex and the City»?

Ob das den «Sex and the City»-Fans gefallen wird? Heidi Klum verkündete vergangenen Donnerstag, dass sie in der neuen Staffel mitspielt. Außerdem deutete sie an, dass sie die Rolle der Kim Cattrall (Samantha) übernehmen wird.

Auf Instagram teilte Heidi ein Schwarz-Weiß-Foto, das sie mit Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshow), Kristin Davis (Charlotte) und Cynthia Nixon (Miranda) zeigt. «Wie sagt man Samantha auf Deutsch? Es war SO schwer, diese Überraschung für mich zu behalten aber ich kann endlich mit euch teilen, dass ich Teil der neuen Staffel "Sex and the City" sein werde», schrieb das Supermodel dazu. Für manche Fans dürfte diese Nachricht ein Schock gewesen sein. «WAS?», schrieb ein empörter User auf Twitter.

Einen Tag ließ Heidi Klum dann die nächste Bombe platzen: Es war nur ein Aprilscherz. Zu einem Clip, der sie mit einem Cosmopolitan in der Hand zeigt, schreibt die GNTM-Chefin: «Es gibt nur eine Samantha und das ist Kim Cattrall.» Auf ihrer Stirn steht zudem «April fools» (Aprilscherz) geschrieben. Huch, nochmal Glück gehabt...

(L'essentiel/red)