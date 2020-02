Thiry verkündet Popcorn mampfend die Trennung

CHOC : Quelques jours avant d'emménager dans leur villa de rêve à Dubaï, c'est la rupture Dylan et Fidji !https://t.co/wf4tTSV3q2 — Solife_Gossip (@SolifeG) February 11, 2020

Das könnte die absurdeste Trennung des Jahres sein: Der Luxemburger Reality-Star Dylan Thiry zeigt in seiner Instagram-Story, wie er mit seiner berühmten Freundin Fidji Ruiz, ebenfalls Reality-Sternchen, in einem Sky-Restaurant über Dubai schwebt. Thiry isst Popcorn, die Hälfte fliegt wegen des starken Windes in der Höhe daneben – und dann verkündet er mal eben die Trennung.

Das Paar war immerhin eineinhalb Jahre zusammen und hat in dieser Zeit viel erlebt. Kennengelernt haben sich die beiden in der französischen Abenteuershow Koh-Lanta, die der Sender TF1 2017 ausgestrahlt hat. Seither waren sie zumindest in den sozialen Netzwerke unzertrennlich und inszenierten sich immer wieder neu. Der ehemalige Soldat Thiry hat mehr als 600.000 Abonnenten auf Instagram. Seine Freundin sogar 1,4 Millionen Follower.

Ob das nun wirklich das Aus für die beiden ist oder nur ein neuer Mediencoup, bleibt abzuwarten. Immerhin haben sie schon alle gemeinsamen Fotos auf Instagram gelöscht. Wer sich sein eigenes Bild von der Trennung machen will, kann das. Noch ist die Trennung in Thirys Story auf Instagram zu sehen.

