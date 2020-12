Michael Wendler kündigt RTL-​​Comeback an

«Egal»-Sänger Michael Wendler sorgt bei seinen Follower momentan für Verwirrung. Auf Instagram postete er nämlich ein neues Video mit den Worten: «RTL COMEBACK».

Was Wendler damit meint: Die neue Staffel «Deutschland sucht den Superstar» startet am 5. Januar bei RTL. Der Schlagerbarde ist in den ersten 13 Episoden noch als «DSDS»-Juror zu sehen. Danach wurde er aufgrund seines wirren Verschwörungsvideos auf Instagram von dem Sender entlassen. Die bereits gedrehten Szenen mit dem Wendler werden trotzdem gezeigt.

Ein echtes «RTL-Comeback ist das also nicht». Der Sender hat KEINE neuen Verträge mit dem Sänger abgeschlossen.

(L'essentiel/red)