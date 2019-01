Wird die Suche nach Sala heute fortgesetzt?

Die einmotorige Propellermaschine, mit der der 28-jährige Emiliano Sala vom französischen Nantes ins walisische Cardiff unterwegs war, verschwand am Montagabend über dem Ärmelkanal vom Radar. Der ehemalige Angriffsspieler des FC Nantes war nach einem Millionentransfer auf dem Weg zu seinem neuen Verein Cardiff City.

Am Mittwoch waren mehrere Flugzeuge über dem Ärmelkanal im Einsatz, um den verschollenen Fußballer Sala und seinen Piloten zu finden – ohne Erfolg. Weil die Suche ohne Tageslicht nur schwer zu bewerkstelligen sei, teilte die Polizei am Abend mit, dass die Suche nach dem kleinen Passagierflugzeug über die Nacht hinweg eingestellt wird. Am Donnerstagmorgen will die Polizei bekannt geben, ob die Suche nach den zwei Personen wieder aufgenommen wird.

1/25.10pm update After an intensive search using multiple aircraft and one lifeboat over the last nine hours, we have found no trace of the missing plane. With the light now fading, the search will shortly be suspended for the night.— Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23. Januar 2019

2/2A decision about whether to recommence will be taken early tomorrow morning. There will be no further updates tonight— Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23. Januar 2019

(L'essentiel/fur/sda)