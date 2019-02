Meghan ist ohne Prinz Harry in New York

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mit einer grauen Mütze und schwarzem Mantel hat Meghan Markle (37) in New York versucht, inkognito zu bleiben. Erkannt wurde sie trotzdem: Paparazzi erwischten sie auf dem Weg zum Auto an der Seite ihres Bodyguards.

Baby-Shower mit Freundinnen?

Laut dem US-Magazin Harper's Bazaar wurde Herzogin Meghan auch mit ihrer Kollegin und Stylistin Jessica Mulroney (39) gesichtet, als sie sich in der Luxusbäckerei Ladurée Macarons und Tee gönnten.

Meghan sei am Freitag von London nach New York geflogen, um dort fünf Tage mit ihren engsten Freundinnen zu verbringen. Kümmern muss sie sich dabei um nichts: Ihre Kolleginnen schmeissen am Dienstag eine Babyparty für Meghan, wie Harper's Bazaar weiter berichtet. 15 Gäste sollen eingeladen sein, um die zukünftige Mami zu feiern.

Keine Verschnaufpause für die Herzogin

Es ist Meghans erster Trip nach New York seit der Hochzeit mit Prinz Harry (34) im letzten Mai. Lange ausruhen kann sich die im siebten Monat hochschwangere Herzogin aber nicht. Bereits Ende der Woche wird Meghan zum voraussichtlich letzten Mal vor der Geburt fliegen: Für einen Besuch im Namen der britischen Regierung geht es gemeinsam mit Prinz Harry nach Marokko.

Die USA scheinen beim Ehepaar Sussex momentan ein wichtiges Thema zu sein: Wie das US-Portal Eonline vor wenigen Tagen berichtete, sollen Meghan und Harry in Erwägung ziehen, ihr royales Baby auf eine Schule mit amerikanischem Lehrplan zu schicken.

(L'essentiel/afa)