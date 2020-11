«War nach Game of Thrones am Verhungern»

Seine Rolle als Khal Drogo (2011-2012) in dem erfolgreichen Fantasyepos «Game of Thrones» war ein riesiger Karrieresprung für Schauspieler Jason Momoa. Trotzdem hatte er nach seinem Engagement in der Serie Geldsorgen: Er konnte seine Rechnungen nicht bezahlen.

«Wir waren am Verhungern nach Game of Thrones. Ich habe keinen Job bekommen», offenbart der Mime im Interview mit InStyle. «Es ist sehr herausfordernd, wenn du Kinder hast und du lauter Schulden hast», stellt er klar.

2016 ging es mit der Karriere von Momoa wieder bergauf. Er ergatterte Rollen unter anderem in der Historienserie «Frontier», «Justice League» sowie «Aquaman». Heute hat er keine finanziellen Probleme mehr.

(L'essentiel/red)