Elon Musk postet neues Foto von Sohn X Æ A-​​Xii

Tesla-Chef Elon Musk veröffentlichte am Samstag ein neues Bild seines inzwischen neun Monate alten Söhnchens X Æ A-Xii. Auf dem Foto sitzt das Baby auf dem Schoss des Unternehmers und zerrt mit einer Hand an seinem T-Shirt. Der Milliardär ist dabei wohl mit dem Kopf woanders: Er telefoniert gerade auf seinem Handy.

Zum Bild schrieb Musk: «Das zweite letzte Königreich». Was er damit meint, bleibt wohl ein Rätsel.

Der 49-jährige Musk und die 32 Jahre alte Sängerin Grimes bekamen im Mai einen Jungen, den sie «X Æ A-Xii» nannten. Die Kanadierin verriet später, dass sie ihren Sohn kurz «X» nenne.

The Second Last Kingdom pic.twitter.com/Je4EI88HmV