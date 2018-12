Kaley Cuoco fällt auf «netten Mann» rein

In der verschneiten Berglandschaft von Zermatt genießen «The Big Bang Theory»-Star Kaley Cuoco (33) und ihr Ehemann, der Springreiter Karl Cook (27), derzeit ihre Flitterwochen. Bereits am Donnerstag reiste das Paar im Walliser Bergdorf an und weilt seitdem im noblen Grand Hotel Zermatterhof – mit Ausblick auf das Matterhorn vom Balkon aus.

Praktisch im Minutentakt hält die 33-Jährige ihre über 4,3 Millionen Instagram-Follower über die winterlichen Ferien auf dem Laufenden. So auch am Samstagnachmittag während eines Ausfluges zum Gornergrat. Eine Schlittenfahrt stand auf dem Programm, doch es gab ein kleines Problem: Das Paar hatte nämlich vergessen, die Schlitten mitzunehmen. «Wir sind Idioten», lachte Cuoco in ihrer Story über sich selbst. Ins Tal zurück ging es für die beiden dann also zu Fuß – mit einem weiteren Zwischenfall.

Paparazzo in Zermatt

Auf dem Heimweg wurden Kaley und Karl von einem unbekannten Mann angesprochen. Er soll den beiden angeboten haben, einen Schnappschuss vor dem Matterhorn von ihnen zu machen. «Ich fragte ihn dann: ‹Warum willst du ein Foto machen?›», erzählt die Schauspielerin in ihrer Instagram-Story.

Der Fremde habe geantwortet, er sei «ein Fotograf», und es wäre «einfach nur nett». Dabei gedacht habe sich das Paar daraufhin nichts, wie Karl einwirft. «Wir dachten, es ist total nett von ihm», sagt Kaley.

«Wir sind so leichtgläubige Idioten»

Der Mann habe dann ein Foto gemacht und sei ihnen anschließend sogar auf dem Weg ins Dorf gefolgt. «Ich denke, es war ein Paparazzo», zeigt sich die Penny-Darstellerin nun schockiert. «Ihr werdet also ein paar Bilder von uns vor dem Matterhorn sehen», ergänzt ihr Mann. Es sei wahrscheinlich der einzige Paparazzo in ganz Zermatt, «wir sind so leichtgläubige Idioten», beendete Kaley die Story und fügte den erwähnten Schnappschuss hinzu.

Bislang wurde das süße Kuss-Bild des Paares weder im Internet noch auf Fotoplattformen veröffentlicht. Es könnte daher gut sein, dass Cuoco bereits ihr PR-Team auf den Paparazzo angesetzt hat, um die Veröffentlichung zu unterbinden.

